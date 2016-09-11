Олег Кононов: "Краснодар" концовку матча с "Уфой" провел без одного игрока"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов после матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что команде было необходимо лучше использовать созданные голевые моменты. По его словам, "быки" не сумели сыграть в полную силу из-за повреждения, полученного Маурисио Перейрой по ходу встречи.

- "Уфа" предложила нам игру от обороны, которую не так просто вскрыть, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". - Когда соперник обороняется, контратакует несколькими футболистами, важен каждый момент. Здесь нам не хватило точности исполнения в завершающей стадии.

На данный момент на поле выходили игроки, которые были более предпочтительны в функциональном плане. К сожалению, Перейра получил удар в колено и не смог сыграть в полную силу в последние минуты, что нас настораживает. Заключительную часть встречи нам пришлось провести без одного игрока. Он хорошо вышел на замену, но столкновение сказалось. Сейчас мы будем смотреть, что там.