16:23 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Когда вернется Еременко? Все зависит от него"

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Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал восстановление после травмы Романа Еременко.

- Кроме Жиго и Еременко у нас все здоровы. Вместе с вратарями у нас 25 игроков, мы можем выбирать из них, кто готов в первую очередь по здоровью.

- Когда вернется Еременко?

- Тут лучше спросить нашего врача. Но можно сказать, что все зависит от самого Романа, он должен верить в свое здоровье. Очень хотелось с ним всегда поработать, мне очень нравится этот футболист. Разговаривая с ним, сошлись во мнении, что очень жалко, что все так получилось. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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