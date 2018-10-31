Олег Кононов: "Когда уходил из "Ахмата", было не по себе"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в 1/8 финала Кубка России рассказал о том, с какими эмоциями он вернулся в Грозный, белорусский специалист возглавлял клуб из столицы Чеченской республики с мая по октябрь 2017 года.

- (вздыхает) За то время, когда я работал здесь, я приобрел очень много друзей. Друзей, которые меня поддерживают, - сказал Кононов. - Это и руководство клуба, и руководство республики. Я очень благодарен судьбе, за то, что работал здесь и познакомился с такими замечательными людьми.

Конечно же, ко мне подходили ребята-футболисты. Мы с ними провели достаточно интересное время. Когда я уходил, конечно, было не по себе. Очень много еще было не доделано, и мы были в процессе работы. Приехав сюда, я почувствовал, будто был здесь намного больше, чем получилось на самом деле. Я с удовольствием буду приезжать сюда. Буду контактировать с моими друзьями.

Это близкий мне клуб, к которому я всегда буду относиться с уважением и теплотой. И, конечно же, к республике и ее жителям.