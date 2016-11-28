Олег Кононов: "Иногда я мог не разговаривать с игроком, но потом все равно ставил его в состав"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что двумя самыми одаренными игроками, с которыми ему доводилось работать, являются Роман Широков и Марат Измайлов. Специалист также выразил мнение о том, что у Андрея Тихонова есть отличная перспектива в работе на тренерском мостике.

– Я посетил две домашние игры "Челси", находился рядом с тренерским составом, сидел за их спинами, – сказал Кононов в эфире программы "Спортивный интерес". – Вся работа тренеров происходила на моих глазах. В Европе подавляющее большинство специалистов хотят учиться и развиваться. Это нормальное явление. Нам нужно так же подходить к этому и ни в коем случае не стесняться.

Я работал с Андреем Тихоновым. Мне кажется, что у него есть хорошая перспектива на тренерском мостике. Конечно, каждый тренер хочет расти, развиваться и двигаться вперед.

Если говорить о футболистах, то двумя самыми одаренными игроками, с которыми мне доводилось работать, являются Роман Широков и Марат Измайлов. С некоторыми игроками я иногда не общался, но спустя какое-то время все равно ставил их в состав. Я всегда делал первый шаг. Между игроком и тренером должно быть взаимоуважение.

Мне неинтересно просто делать результат без системности, ради того, чтобы выигрывать любыми способами. Это основное, что я не хотел бы встречать на своем тренерском пути. Мне хочется что-то создать, что-то построить. Чтобы это жило и приносило удовольствие мне и окружающим. Считаю, что клубы должны быть частными, должно быть больше порядка. Тогда каждый функционер будет уделять огромное внимание своему детищу.