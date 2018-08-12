Олег Кононов: "Игроки "Арсенала" злы, что не могут забить и выиграть"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал предстоящую встречу с "Ахматом" в третьем туре Российской премьер-лиги. Встреча в Туле начнется в 16.30 по московскому времени.

- Подписание Джорджевича? Есть оптимизм, появился центральный нападающий, на предсезонных сборах "Зенита" он уже забивал голы, рассчитываем на него, - сказал Кононов во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Ощущение есть, что мы можем выстрелить сегодня, ребята хорошо тренируются, они злы по-спортивному, что не могут забить и выиграть в нынешнем чемпионате. Для меня матч против "Ахмата" не является принципиальным. Для меня принципиально добиться результата с "Арсеналом".

"Арсенал" – "Ахмат": онлайн-трансляция матча