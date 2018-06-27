Олег Кононов: "Игроки "Арсенала" с характером и хотят побеждать"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал первый контрольный матч клуба на сборах в Австрии. Туляки сыграли вничью с "В-Варен Нагасаки" (1:1).

– Мы играли против добротной команды. "Нагасаки" любит держать мяч и чаще действует в позиционной атаке, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Кононова. – Нам было непросто в связи с тем, что мы только вчера прилетели и накануне провели достаточно интенсивную тренировку. Второй сбор станет самым сложным для ребят, так как мы не будем сбрасывать нагрузки, и футболистам придется играть практически на пределе. Сейчас у нас только началась работа, как всегда, есть положительные и отрицательные моменты. Радует, что футболисты вели игру и старались выполнять наши тактические задания, то, над чем работали последние два дня. Для первого матча ничья – хороший результат.

– У "Арсенала" было достаточно моментов, но не все получалось в завершающей стадии. Как работаете в этом направлении?

– Думаю, проблемы с реализацией есть не только у нас. Безусловно, мы работаем над этим компонентом. Сейчас нужно найти оптимальные сочетания футболистов. Пока я наблюдаю за игроками, не исключено, что позиция некоторых ребят изменится. Сборы для того и нужны, чтобы пробовать, экспериментировать, наигрывать взаимодействия и находить оптимальные варианты. Этим наш тренерский штаб сейчас и занимается.

– Что порадовало в игре команды?

– Что все ребята с характером и хотят побеждать. На сборах необходимо терпеть, даже когда очень тяжело. Игрок всегда должен знать, что если ты будешь сильнее соперника по морально-волевым качествам, то сможешь выиграть.