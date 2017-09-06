Олег Кононов: "Игра против "Локомотива" очень важна для "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил атакующий стиль игры столичной команды. Специалист подчеркнул, что в текущем розыгрыше премьер-лиги любой коллектив может обыграть более титулованного соперника.

– "Локомотив" в верхней части таблицы, проводит хорошие матчи, играет очень агрессивно в атаке, – сказал для клубной пресс-службы Кононов. – Нам предстоит очень непростой матч. Чемпионат России в этом году непредсказуемый, каждая команда может выиграть невзирая на соперника и его титулы. В этой игре мы должны в первую очередь смотреть на себя и отталкиваться от своего футбола. Победа над ЦСКА была крайне важна для нас, но мы ее уже забыли и двигаемся дальше. Игра с "Локомотивом" для нас очень важна.

Напомним, что матч "Ахмат" – "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.