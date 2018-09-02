Олег Кононов: "Игра против "Енисея" была сложной из-за синтетики"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал результат игры шестого тура российской премьер-лиги против "Енисея" (0:0). Встреча прошла в Тюмени на стадионе "Геолог".

- Очень сложная игра, в первую очередь из-за синтетики. Повезло, что мы не пропустили в первые минуты, надо было сразу же начинать игру в пас, создавать моменты, - цитирует Кононова пресс-служба "Енисея". - Мы говорим про чемпионат, который сложен, в котором каждая команда, играя дома, делает это очень активно, включая прессинг, "Енисей" сегодня это делал.

В первые минуты матча это им удавалось – прессинговать нас, отбирать мячи. Затем, мы перехватили инициативу, к сожалению, опасных моментов мы не создавали, потому что "Енисей", на мой взгляд, также, как и мы оборонялся, играли самоотверженно. Из-за этого, в первую очередь, блокировались атаки.

Нам не хватило там точного паса, как и перед штрафной площадью, не хватило этого паса и завершения. Здесь важно искать свободные зоны, в этом мы немного упрощали игру, спешили. Ребята очень хотели победить.

В отборе "Енисей" сегодня хорошо сыграл, как и мы. Но наши соперники практически ничего не создали. В их предыдущих матчах у вас было очень много голевых моментов, мы разбирали эти игры. Где-то у "Енисея" хорошо играл вратарь, мы понимали, что нам будет непросто. Наши игроки сыграли хорошо. В атаке нам нужно еще работать.

Ранее сообщалось, что игру в Тюмени посетили 1285 зрителей.

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