Олег Кононов: "Игра неплохая для той команды, которая выигрывает. Мы проиграли"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после игры 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:3) отметил, что назвать игру хорошей нельзя, так как команда потерпела поражение. Отметим, что корреспондент не стал задавать вопросов, а все послематчевое интервью заняло около 30 секунд.

- Хорошая ли игра получилась? Игра неплохая для той команды, которая выигрывает, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы проиграли, поэтому назвать игру хорошей не могу. Мы пропустили три мяча. Это, конечно, минус всей команде.

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"