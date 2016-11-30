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Олег Кононов: "Игра "Краснодара" после моего ухода не особо изменилась"

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Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал, как строились его отношения с помощниками – Андреем Тихоновым и Игорем Шалимовым. 50-летний специалист выступает сегодня на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.

– Я с большим уважением отношусь и к Андрею, и к Игорю. Их главной задачей была индивидуальная работа с игроками. И их богатый опыт как футболистов помог. Тихонов отвечал за полузащиту, Шалимов – за нападение и тоже полузащиту. Не стоит думать, что если они были звездами на поле, то такие же и в тренерстве, в быту. Это не так. У меня не было никакого дискомфорта в работе с ними. Сейчас у "Краснодара" переходный период. Не хочу это подробно комментировать, но не думаю, что игра команды серьезно изменилась после моего ухода. Разве что какие-то штрихи. Как будет дальше – не мне судить.

Сейчас серьезно задумываюсь над выбором помощников. Я в поиске. Понимаю, что лучше, наверное, приходить в клуб со своей командой. И помощники эти должны быть во всех аспектах профессионалами. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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