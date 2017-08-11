Олег Кононов: "Игра была равной, но удачливее был "Краснодар"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после матча 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:3) отметил, что остался доволен игрой команды, но удача была на стороне соперника. не назвать игру хорошей нельзя, так как команда потерпела поражение. Также он похвалил полузащитника Исмаэла, который впервые вышел на поле в составе грозненцев.

– Будем разбирать игру, – цитирует пресс-служба клуба Кононова. – В том что пропустили три гола – виновата вся команда. Игра была хорошей, живой, со стороны обеих команд. Каждый из соперников мог как проиграть, так и выиграть. У "Краснодара" сложилось удачнее с реализацией моментов. Но не думаю, что мы в чем-то уступали им по игре. Думаю, игра была равной, но удачливее были соперники.

– Как оцените дебют Исмаэла?

– Он показал все своей игрой, забил и отдал голевую передачу. Можно сказать, что хорошо вошел в игру.

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар"