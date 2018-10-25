Олег Кононов: "Хочу, чтобы на игре с "Оренбургом" поддержка была очень жаркой"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на встрече с болельщиками пригласил их на матч 12-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

– Команда ждет вас на стадионе, – сказал Кононов. – Эта игра очень важна для "Арсенала". Когда вы на стадионе, когда вы поддерживаете команду – это дополнительный игрок.

Поэтому я хочу, чтобы именно на этой игре поддержка была очень жаркой не только со стороны команды, но и с вашей. (Андрей Михайлов)

По информации "СЭ", "Спартак", оставшийся без главного тренера после отставки Массимо Карреры, близок к подписанию контракта с Кононовым.

"Арсенал" – "Оренбург": чемпионат России по футболу, РПЛ, 12-й тур, 27 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 (мск)​