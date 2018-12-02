Олег Кононов: "Хочу, чтобы командные ужины после матча стали традицией"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после игры 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, после каждого из матчей у красно-белых отныне будут командные ужины и восстановительные мероприятия прямо на спартаковском стадионе.

– После матча с "Рапидом" был командный ужин. Это разбор полетов?

– Дело в том, что у нас идет восстановление. После "Рапида" мы проводили здесь тренировку. Кто-то принимал участие на поле, кто-то – в зале, кто-то восстанавливался. С массажистами и так далее. Сегодня – то же самое, единственное мы не стали устраивать тренировку. Естественно, мы должны как-то поужинать. Естественно, мы приглашаем на него жен, детей, им тоже надо восстановиться. Чтобы не тащить ребят на базу, и они не ночевали там, мы остаемся здесь. Это не только у нас, это во всей Европе так.

– Это постоянно так будет? Эти занятия будут систематическими?

– Я бы хотел, чтобы мы не бежали сразу после игры. Оставались здесь, проводили небольшой ужин вместе с семьями. Чтобы ребята чувствовали команду. И ребята могли разобрать игру, поговорить. Мне бы хотелось, чтобы это было постоянно. Что касается тренировок, то это будет зависеть с кем мы играем, когда играем и сколько у нас игроков, готовых выходить на поле.

– Вы сделали ставку на Реброва. Вы сделали этот выбор по тренировкам? Почему такое решение?

– Селихов до конца еще не в кондициях, он только начинает работать. У него была достаточно серьезная травма. Я выбрал опыт в такой сложный период для команды. Нужен более опытный вратарь на эти игры. Максименко – очень хороший вратарь, будущее у него, думаю, будет замечательное. Он хорошо работает на тренировках. В какие-то момента я даже в восторге от того, как он выручает. (Александр Рогулев)