Олег Кононов: "Готовились к "Зениту", все будет зависеть от "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что нападающий Даниил Лесовой, принадлежащий питерскому клубу, очень хочет сыграть на арене "Санкт-Петербург".

– Лесовой хорошо вошел в игру, удачно, создал ряд опасных моментов, – отметил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Другой фактор – он играл за питерцев, он принадлежит "Зениту". Его мечта – сыграть здесь на этой прекрасной арене.

Проблемы в атаке? Прибавлять от тура к туру в атаке в атаке возможно. Это наша специфика, это наша работа. Каждый тренер видит, как можно дополнить игру в атаке.

Трудно предугадать рисунок игры, мы готовились к "Зениту", все будет зависеть от нас.