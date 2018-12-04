Олег Кононов: "Глушаков проводит качественные игры"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах. 31-летний хавбек забил один из голов в игре 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).

- Я доверяю опытным футболистам? В таких случаях тренер должен брать на себя ответственность, - сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол Россия" на телеканале "Россия 24". - В моем понимании игрок должен показывать преданность клубу своей игрой. Если футболист показывает результат, значит, он предан клубу. Если нет, то надо сделать так, чтобы пути разошлись.

Я доволен игрой Глушакова в матче с "Локомотивом". Он проводит качественные игры - все три матча Денис отдавался полностью. А с "Рапидом" не сложилось для всей команды. Но это в прошлом. У нас есть шансы с "Вильярреалом". Важно, чтобы мы были все здоровы и нацелены только на победу.

Ребров? На данный момент он является основным голкипером "Спартака". На тренировках у вратарей фантастическая конкуренция. Они серьезно работают. Селихов? Он только начинает работать при нас - прошло чуть больше двух недель.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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