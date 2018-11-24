Олег Кононов: "Футбол "Спартака" должен идти от души"

Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", который станет для него первым после назначения на эту должность.

– Как команда готова к первому матчу с вами?

– Хотел бы поставить старую игру, которую мы видели при Бескове и Романцеве. Понятно, что мы должны оставить игру в силу того, сейчас другое время, другие скорости, другие игроки. Но философию мы оставляем за собой. Это в первую очередь. Игра покажет, как нам удалось это делать.

У нас хорошее, позитивное настроение и рабочая обстановка, это самое главное. Футбол не должен идти из-под палки. Он должен идти от души. Все остальное – в тренировочном процессе, это непростая работа. Чтобы добиваться больших успехов, все должно делаться с улыбкой.

– Вы говорили, что вам нужно три месяца, чтобы поставить игру? Можно начинать отсчет?

– Думайте сами. Я говорил не про себя, а про всех тренеров. Многое зависит от игроков, от их восприятия. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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