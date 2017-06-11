Олег Кононов: "Футбол "Ахмата" будет отличаться от футбола "Краснодара"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов сказал, что футбол грозненцев будет отличаться от того, что исповедовал "Краснодар". Специалист возглавлял краснодарский клуб с 2013 по 2016 год.

– Я не стану изменять себе как тренеру, – сказал Кононов в интервью пресс-службе "Ахмата". Всегда старался ставить такой футбол, чтобы он радовал зрителей и игроков. Я не могу сказать, что футбол будет таким же, как тот, что показывал "Краснодар". Хочется, чтобы он был еще лучше. У нас есть определенные наработки. Когда я был без команды, много работал над тем, чтобы улучшить свою тренерскую подготовку и тот футбол, который я хочу ставить команде. Мы не будем отказываться от моих принципов атакующей игры.

Я хочу поставить команде более агрессивную игру в отборе мяча. Все-таки команда находится в таком городе и республике, где любят мужественную игру в отборе, где любят дерзкую и неуступчивую игру. Это в какой-то степени отвечает национальным традициям клуба.