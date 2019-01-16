Олег Кононов: "Если футболист не работал над собой в отпуске, зачем он "Спартаку?"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о серьезных нагрузках футболистов команды на сборе в Дубае. По словам специалиста, игроки должны были приехать на сбор уже подготовленными.

– Футболисты говорят, что здесь за первые четыре дня сделали больше, чем летом за весь сбор.

– Как уже сказал, я не сторонник слишком долго входить в процесс. Более того, это – "Спартак" Москва. Клуб, который должен давать результат и иметь в своем составе игроков, способных отвечать высочайшим требованиям. Мы исходим из того, что в отпуске игроки работают над собой. Иначе зачем такие футболисты, не способные профессионально относиться к своим обязанностям, нужны "Спартаку"? Кроме того, придя сюда, мы сделали выводы, в каком состоянии находится команда, и учитывали, какой тренировочный процесс был до нас.

– Игрокам действительно не хватало "физики" в ноябре-декабря?

– Вы сами видели наши игры. Необходимого движения от игроков, на тот период, к сожалению, у нас не было. Здесь мы увеличили нагрузки и постарались дать как можно больше определенных качеств каждому игроку с точки зрения "физики". Для того, чтобы функционально они были способны показывать ту игру, которую я хочу видеть во второй части сезона. (Александр Рогулев)

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