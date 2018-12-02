Олег Кононов: "Если бы Ребров не смог продолжать, его место занял бы Глушаков"

Главный тренер "Спартака" прокомментировал травмы Фернанду и Артема Реброва, а также заявил, кто бы занял место вратаря в случае, если он не смог бы продолжать матч.

– У Фернанду старая травма, пошло воспаление. Он мог продолжать, но мы приняли решение его заменить, чтобы рецидив не прогрессировал. Что касается Реброва, то у него серьезный удар в голову был. Соответственно, надо смотреть, есть большие ссадины. Неизвестно, надо ли зашгивать. Но он молодец. Можно смело назвать его героем. Думаю, если бы он не смог продолжать, то на его место встал бы Глушаков.

(Александр Рогулев)