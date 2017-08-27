Олег Кононов: "Если бы "Ахмат" использовал контратаки, счет был бы другим"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после победы над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что счет мог бы быть крупнее, если бы его игроки использовали свои контратаки. Он также добавил, что футболисты не тянули время в концовке.

– Очень важные три очка, тем более мы в первый раз играли в Москве и победили после продолжительной серии неудач, – сказал Кононов. – Это было нам очень нужно сейчас. Благодарен ребятам за самоотдачу и собранность на протяжении всей игры и самоотверженность.

– А качеством игры довольны?

– Исходя из выбранной тактики – да, доволен. В своей атаке нам удалось забить. Если бы еще использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счет был бы другим.

– Согласны, что ваш гол засчитан неверно? Смотрели уже повтор?

– Нет, не смотрел. Ничего сказать не могу.

– Почему остался в запасе Иванов и Семенов?

– Так была выбрана тактика игры, мы решили, что они помогут нам уже в процессе матча.

– Как можете объяснить поведение некоторых футболистов в концовке, которые тянули время?

– Могу сказать, что это была травма. Была и есть. Исмаэл Силва недавно к нам приехал, еще не готов до конца функционально, у него правда была судорога. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"