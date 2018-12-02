Олег Кононов: "Ещенко заканчивал игру с "Рапидом" с травмой"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов дал интервью в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива".

– Можно выделить некоторые положительные моменты в игре "Спартака", – заявил Кононов. – Мне понравились отрезки в игре с "Крыльями Советов" в чемпионате России и гол "Рапиду" в рамках игры Лиги Европы. Почему мало молодых игроков в стартовом составе? Существует много факторов: тренировочный процесс, сыгранность звеньев и форма футболистов – все это в комплексе влияет на выбор состава. Нам нужен результат, поэтому такая заявка. Отсутствие защитника Андрея Ещенко? Ещенко провел два матча, прошлый с "Рапидом" он заканчивал с небольшой травмой.

"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).