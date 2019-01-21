Олег Кононов: "Для первого раза Гулиев сыграл неплохо"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру полузащитника Аяза Гулиева в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" с "Ростовом" (2:1).

- У нас был экспериментальный состав. Кто-то отыграл лучше, кто-то хуже. Первый тайм команда, наверное, отыграла хуже, а второй - лучше, - сказал Кононов в эфире "Матч ТВ". В первом тайме мы тоже могли забивать, мы создали больше моментов, чем "Ростов". Игровые моменты всегда могут быть. Мелкадзе хорошо отыграл этот матч. В каждой игре он создает моменты. Ташкентскому "Локомотиву" он забил голв, сегодня тоже мог решать. Команда, по сути, у нас достаточно молодая. В нашем распоряжении 11-12 игроков в возрасте от 18 до 21 года. Это будущее "Спартака". Для первого раза Гулиев сыграл неплохо. Думаю, что у нас тоже есть конкуренция за место в составе. Парни, которые играли в первом тайме, увидели, что они уступили тем ребятам, которые вышли во втором. В целом, я доволен игрой на данный момент. Команда сейчас под нагрузкой, кто-то устает больше, кто-то - меньше.

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