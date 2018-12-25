Олег Кононов: "Для отца была неожиданность и радость, что мне предложили работу в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью "СЭ" рассказал о своем отце, который с юного возраста болеет за красно-белых.

– Ваш папа – болельщик?

– Да, с юных лет. Очень переживает за команду и всегда говорит о том, какие ошибки я как тренер допустил (улыбается). У него как раз был день рождения, когда мы играли мой первый матч – 25 ноября с "Крыльями Советов". Для папы это был важный день. И он был очень рад, что мы победили.

– Что ж вы об этом на пресс-конференции не рассказали? Постеснялись?

– Считаю, что там информация должна быть профессиональной, а не личной. Мои родные любят говорить: "Мы не хотим делать футбольное поле в нашей семье".

– Отец болеет лично за вас или за "Спартак"?

– Он за "Спартак" с тех пор, как себя помнит. Для него была неожиданность и радость, что мне предложили работу в этом клубе. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Олега Кононова