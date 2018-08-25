Олег Кононов: "Буду комментировать все спорные моменты судейства, пока не появится ВАР"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов раскритиковал судейство в матчах чемпионата России. Во вчерашней встрече 5-го тура РПЛ между туляками и "Ростовом" арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал хавбек Алексей Ионов.

- Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы ВАР, - цитирует Кононова официальный Твиттер "Арсенала".

⚡️Олег Кононов о судействе в матчах РПЛ: "Посмотрев все спорные моменты с Ростовом, я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы VAR" pic.twitter.com/kKxLl9EpQF – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 августа 2018 г.



"Арсенал" занимает 10-е место в чемпионате России после пяти туров, имея в активе 4 очка.

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