15:32 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Буду комментировать все спорные моменты судейства, пока не появится ВАР"

Олег КОНОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олег КОНОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер "Арсенала"  Олег Кононов раскритиковал судейство в матчах чемпионата России. Во вчерашней встрече 5-го тура РПЛ между туляками и "Ростовом" арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал хавбек Алексей Ионов

Посмотрев все спорные моменты с "Ростовом", я впредь не допущу того, что происходило в двух матчах со стороны судейского корпуса. Я буду комментировать все спорные моменты судейского корпуса, пока не будет системы ВАР, - цитирует Кононова официальный Твиттер "Арсенала".


 

"Арсенал" занимает 10-е место в чемпионате России после пяти туров, имея в активе 4 очка.

Арсенал Т - Ростов

Все о чемпионате России - здесь 

К комментариям
6
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ