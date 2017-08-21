Олег Кононов: "Божович – отличный тренер"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" отметил, что грозненцы настроены на победу. По его словам, подопечные Миодрага Божовича одинаково хорошо обороняются и выходят в атаку.

- Нам надо забивать, надо выигрывать, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". - У нас хорошая поддержка. Мы нацелены на это. "Арсенал" хорошо играет в обороне, хорошо выходит в атаку, неплохо прессингует. Они одинаково играют и у себя дома, и в гостях. К тому же у "Арсенала" отличный тренер.