Олег Кононов: "Большая проблема российского футбола - кумовство"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своим мнением о главных проблемах российского футбола. Он отметил, что для достижения поставленных целей необходимы профессионалы.
– Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом, но не успеваем, – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.
Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране.
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/kononov-svyazi-i-znakomstva-poroy-mnogoe-reshayut-v-futbole.html
serzheo
Не может быть))) А я то, грешным делом, думал что всему виной - лимит))) Нет? От оно че- Михалыч)))) Оказывается из 50 000 выпускников детских школ, ежегодно, ( это кто попал еще туда...) никто не отбирается в РФПЛ потому что кумовство?)))) О, как. А никто и не догадывался... ))) Че делать будем - Михалыч? Может уберем лимит и навезем Масаи? А то - болтать все горазды...
21:11
ergheiz
Олег Георгиевич, это к сожалению не только футбола касается...
20:49
Искремас
Тоже мне, секрет полишинеля. Это не проблема футбола, это образ жизни страны. Ещё с советских времен.
20:46
CanagliaVova
почему только футбола? гляньте в интернете, как устроились дети политиков :-D
20:41
parafraz
Кумовство, непрофессионализм, личная преданность, "потоки под себя"- собственно, все признаки нынешней российской государственности... У футбола нет и полшансика, равно как и у любого другого вида деятельности...
20:33
баламошка
Понял, Гончоренко?!
20:29
PallMall
Кумовство - это беда нашего государства, в частности женского биатлона.
20:28