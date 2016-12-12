Олег Кононов: "Большая проблема российского футбола - кумовство"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своим мнением о главных проблемах российского футбола. Он отметил, что для достижения поставленных целей необходимы профессионалы.

– Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом, но не успеваем, – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.

Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране.