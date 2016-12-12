20:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Большая проблема российского футбола - кумовство"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился своим мнением о главных проблемах российского футбола. Он отметил, что для достижения поставленных целей необходимы профессионалы.

– Сейчас мы пытаемся и стараемся идти в ногу с европейским футболом, но не успеваем, – сказал Кононов в эфире радиостанции "Спорт ФМ". – Для России большая проблема – кумовство. Связи и знакомства решают порой многое. Руководители клубов не особо хотят персонал или главных тренеров, вместо того чтобы менять некомпетентных людей. Футбол строится на мелочах. Если в клубе на каждой должности работают профессионалы, то результат работы не заставит себя ждать.

Если выделять главные проблемы российского футбола, то это недостаточно подготовленные кадры, инфраструктура, а также система подготовки футболистов и система развития футбола в целом в стране.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/kononov-svyazi-i-znakomstva-poroy-mnogoe-reshayut-v-futbole.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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serzheo

Не может быть))) А я то, грешным делом, думал что всему виной - лимит))) Нет? От оно че- Михалыч)))) Оказывается из 50 000 выпускников детских школ, ежегодно, ( это кто попал еще туда...) никто не отбирается в РФПЛ потому что кумовство?)))) О, как. А никто и не догадывался... ))) Че делать будем - Михалыч? Может уберем лимит и навезем Масаи? А то - болтать все горазды...

21:11

ergheiz

Олег Георгиевич, это к сожалению не только футбола касается...

20:49

Искремас

Тоже мне, секрет полишинеля. Это не проблема футбола, это образ жизни страны. Ещё с советских времен.

20:46

CanagliaVova

почему только футбола? гляньте в интернете, как устроились дети политиков :-D

20:41

parafraz

Кумовство, непрофессионализм, личная преданность, "потоки под себя"- собственно, все признаки нынешней российской государственности... У футбола нет и полшансика, равно как и у любого другого вида деятельности...

20:33

баламошка

Понял, Гончоренко?!

20:29

PallMall

Кумовство - это беда нашего государства, в частности женского биатлона.

20:28

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