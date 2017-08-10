Олег Кононов: "Боевое настроение перед игрой с "Краснодаром"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что рад видеть старых знакомых по краснодарской команде. Специалист возглавлял "быков" с 2013 по 2016 год.

– Конечно, я рад видеть старых знакомых, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Не буду лукавить, настрой боевой. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол и добиться результата.

Насколько изменился "Краснодар" после моего ухода, будут говорить в "Краснодаре". Меня интересует моя команда. Мы тщательно готовились к игре и постараемся показать то, что отрабатывали.

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар"