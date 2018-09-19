Олег Кононов: "Бердыев знает практически все - как играть и в отборе, и в атаке"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против "Рубина".

- Курбан Бекиевич давно в футболе, знает практически все – как должна играть его команда и в отборе, и в атаке, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Кононова. - Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.

- Как оцениваете игру обороны в прошлом матче?

- Если мы сыграли и не пропустили, значит вся команда, и линия защиты, полузащиты сыграли достаточно не плохо. Конечно, есть над чем еще работать.

- Какая ситуация с травмированными? Как чувствует себя Беляев?

- Беляев работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа сегодня с тренером по физподготовке. У нас еще два дня. Точно так же и по другим футболистам.

- Готов ли Огнен Ожегович?

- Он тренируется, работает с нами, подходит к своей оптимальной форме. Рассчитываем на него.

Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 22 сентября, начало - в 16.30 по московскому времени