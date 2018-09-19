Олег Кононов: "Бердыев знает практически все - как играть и в отборе, и в атаке"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов в поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против "Рубина".
- Курбан Бекиевич давно в футболе, знает практически все – как должна играть его команда и в отборе, и в атаке, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Кононова. - Мы желаем играть в атакующий футбол, но всё равно мы за сбалансированность. И атакующий потенциал должен соответствовать игре в отборе мяча. Думаю, что здесь не надо говорить про какие-то системы игры. У каждого тренера просто свое видение.
- Как оцениваете игру обороны в прошлом матче?
- Если мы сыграли и не пропустили, значит вся команда, и линия защиты, полузащиты сыграли достаточно не плохо. Конечно, есть над чем еще работать.
- Какая ситуация с травмированными? Как чувствует себя Беляев?
- Беляев работает с тренером по реабилитации. Дальнейшая работа сегодня с тренером по физподготовке. У нас еще два дня. Точно так же и по другим футболистам.
- Готов ли Огнен Ожегович?
- Он тренируется, работает с нами, подходит к своей оптимальной форме. Рассчитываем на него.
Матч "Арсенал" - "Рубин" состоится 22 сентября, начало - в 16.30 по московскому времени
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/oleg-kononov-atakuyushchiy-potentsial-dolzhen-sootvetstvovat-igre-v-otbore-myacha/