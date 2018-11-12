Олег Кононов: "Атмосфера вокруг "Спартака" прекрасна. Она движет футбол в России вперед"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе отметил, что его не смущают ни давление в клубе, ни чрезмерное внимание к красно-белым со стороны общественности.

– Самое распространенное опасение среди болельщиков: Олег Кононов не справится с давлением, которое оказывается на тренеров в "Спартаке".

– Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошел все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать.

– Как это?

– Давление – путь к прогрессу. Под ним ты работаешь больше чем на сто процентов. Спорт – это сопротивление. Ни один тренер или игрок не будет без него развиваться.

– Но про "Спартак" говорят чуть ли не больше, чем про все наши остальные клубы вместе взятые. Вас не смущает, что каждый ваш шаг будет исследоваться под микроскопом?

– Не смущает! В России только "Спартак" и, может, еще два-три клуба соответствуют европейским стандартам – с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии это норма. И я уверен, что если у нас будут следить за каждым шагом игроков, тренеров и сотрудников не только "Спартака", но всех команд – "Ахмата", "Арсенала", "Уфы", – это будет лучшим признаком развития футбола в стране.

Атмосфера вокруг "Спартака" прекрасна. Она движет футбол в России вперед и позволяет ему быть в центре внимания. Как и прошедший чемпионат мира, который поднял мощную волну интереса болельщиков. Поэтому к шумихе вокруг красно-белых отношусь положительно.

– За счет чего, на ваш взгляд, футбольный тренер способен завоевать симпатии болельщиков?

– Результат, стиль игры и самоотдача игроков.

– Насколько сложно вам было с прежними командами играть против "Спартака", учитывая сумасшедшую поддержку красно-белых болельщиков и на "Открытие Арене", и на гостевых аренах?

​– На "Спартак" всегда настраиваются особенно. Обыграть красно-белых – это большая честь. Но и команда должна соответствовать поддержке болельщиков – быть продолжением того давления, которое оказывают трибуны на соперника, что касается единства. Если трибуны будут гнать команду вперед, а команда атаковать не будет – мы уже не вместе.