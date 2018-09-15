21:19 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "Арсенал" соскучился по голам"

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Главный тренер "Арсенала"  Олег Кононов заявил, что его команда соскучилась по голам. Сегодня туляки разгромили "Крылья Советов" со счетом 4:0 в матче 7-го тура РПЛ.

- Так получилось, что мы реализовали достаточно голевых моментов, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы соскучились по голам. Важно, чтобы игроки настраивались на забитые мячи. Ткачев? Давно знаю Сергея. Он любит и умеет забивать. Выпуская его "десяткой", я знал, что он будет при каждом удобном моменте брать игру на себя. 

Соперник позволял нам проводить ответные атаки и контролировать ход встречи. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков. Но чемпионат у нас долгий, сложный. Сейчас будем серьезно готовиться к "Рубину"

"Арсенал" занимает 10-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 8 очков.

Арсенал Т - Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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