Олег Кононов: "Арсенал" соскучился по голам"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов заявил, что его команда соскучилась по голам. Сегодня туляки разгромили "Крылья Советов" со счетом 4:0 в матче 7-го тура РПЛ.

- Так получилось, что мы реализовали достаточно голевых моментов, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы соскучились по голам. Важно, чтобы игроки настраивались на забитые мячи. Ткачев? Давно знаю Сергея. Он любит и умеет забивать. Выпуская его "десяткой", я знал, что он будет при каждом удобном моменте брать игру на себя.

Соперник позволял нам проводить ответные атаки и контролировать ход встречи. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков. Но чемпионат у нас долгий, сложный. Сейчас будем серьезно готовиться к "Рубину".

"Арсенал" занимает 10-е место в РПЛ после семи туров, имея в активе 8 очков.

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