Олег Кононов: "Арсенал" был сильнее в желании, везении и характере"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов рассказал, что помогло его команде обыграть "Ахмат" (3:1) в матче третьего тура чемпионата России.

- Думаю, что две команды хорошо играли. "Ахмат" стремился играть в футбол, не запирался в своей штрафной. Команды искали пути выиграть матч. Мы тоже не отставали, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч! Премьер". - Мы были посильнее, в желании, в везении и характере. Сегодня у нас получилось, но надо много работать над собой. Все впереди. Джорджевич не до конца функционально готов. То, что он забил и имел моменты, радует, но надо приводить его готовность в порядок. Отличный матч провел Бакаев, но он тоже не совсем готов. Мы не ошиблись в нем и в Лесовом сегодня. Что будет дальше – зависит от них.

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