Олег Кононов: "Ахмату" не хватило реализации, виновата вся команда"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после поражения от "Урала" (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что грозненцам не хватило реализации. Он также добавил, что в поражении виновата вся команда.
– Впечатления понятны, – сказал Кононов. – Команда проиграла.
– Ваша команда не уступила практически ни в одном компоненте игры. Чего все-таки не хватило для более успешного исхода?
– Реализации. Моменты создаем практически в каждой игре, но не забиваем. Ну и игра в обороне. Если мы много пропускаем, в любом случае, проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилий, если проиграли, виновата вся команда.
– Планируете завести штатного пенальтиста в команде?
– Родолфу у нас до этого забивал.
– Почему так рано заменили Садаева?
– Он не так активен был, как хотелось. Центральный нападающий должен быть более активен.
– Это говорит о том, что вы не угадали с нападающим?
– Можно сказать и так.
– Какие компоненты игры "Урала" вас удивили, или это все-таки ваша "пробуксовка".
– "Урал" – хорошая команда. Есть игроки, которые забивают. Вообще, состав у команды ровный. Поздравляю соперника с победой.
– Когда вы работали в "Краснодаре", ваша команда больше соперника владела мячом. Сейчас вы отошли от своей игровой философии?
– Нет, я не отхожу от своей игровой философии, но очень многое зависит от тех исполнителей, которые у тебя есть. (Алексей МАКСИМОВ)
Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.
Thomas_Boy_
Это ты, кононов, виноват! Убирайся, кафир проклятый!
17:08
van der sar
Грозненский "Ахмат" выглядит совсем не грозным.Сегодня он выглядит жалким.
16:58