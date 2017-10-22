Олег Кононов: "Ахмату" не хватило реализации, виновата вся команда"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после поражения от "Урала" (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что грозненцам не хватило реализации. Он также добавил, что в поражении виновата вся команда.

– Впечатления понятны, – сказал Кононов. – Команда проиграла.

– Ваша команда не уступила практически ни в одном компоненте игры. Чего все-таки не хватило для более успешного исхода?

– Реализации. Моменты создаем практически в каждой игре, но не забиваем. Ну и игра в обороне. Если мы много пропускаем, в любом случае, проблемы в обороне есть. Не буду называть фамилий, если проиграли, виновата вся команда.

– Планируете завести штатного пенальтиста в команде?

– ﻿Родолфу у нас до этого забивал.

﻿– Почему так рано заменили Садаева?

﻿– Он не так активен был, как хотелось. Центральный нападающий должен быть более активен.

﻿– Это говорит о том, что вы не угадали с нападающим?

﻿– Можно сказать и так.

﻿– Какие компоненты игры "Урала" вас удивили, или это все-таки ваша "пробуксовка".

﻿– "Урал" – хорошая команда. Есть игроки, которые забивают. Вообще, состав у команды ровный. Поздравляю соперника с победой.

﻿– Когда вы работали в "Краснодаре", ваша команда больше соперника владела мячом. Сейчас вы отошли от своей игровой философии?

﻿– Нет, я не отхожу от своей игровой философии, но очень многое зависит от тех исполнителей, которые у тебя есть. (Алексей МАКСИМОВ)

Напомним, на 3-й минуте игры защитник "Ахмата" Родолфу не реализовал пенальти, который назначил главный арбитр встречи Алексей Николаев.

Трансляция матча "Урал" – "Ахмат"