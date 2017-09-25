Олег Кононов: "Ахмат" показал бойцовские качества в игре с "Рубином"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные показали характер в этой встрече. Напомним, что грозненский клуб одержал первую победу с 27 августа.

– Нет опустошения после матча, сегодня была хорошая игра, – сказал во флеш-интервью Кононов. – Показали бойцовские качества. Но тяжело играть на этом поле низом, к сожалению. Было желание, и победить, и показать хорошую игру. Главное, что мы показали характер и умение победить.

Трансляция матча "Ахмат" - "Рубин"