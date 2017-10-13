Олег Кононов: "Ахмат" ошибается в неподходящий момент. Надеюсь, это пройдет"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после домашнего матча 13-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) отметил, что у его команды не было установки играть вторым номером. Специалист также добавил, что его подопечные допустили много ошибок в неподходящий момент.

– Не было установки играть вторым номером, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Мы неудачно провели первый тайм, но во второй половине встречи играли гораздо лучше. К сожалению, "Ахмат" не смог додавить соперника. Мы создали моменты, но не получилось их реализовать.

Мы ошибаемся в неподходящий момент. Трудно сказать, почему так происходит, но, надеюсь, это пройдет.

– Вы просили своих подопечных не праздновать рьяно забитый гол?

- Нет, я не просил, ребята сами понимали, что половина второго тайма впереди и надо работать дальше.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"