Олег Кононов: "4-3-3 - одна из любимых схем, но все зависит от футболистов"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о тактических планах клуба. О назначении специалиста было официально объявлено сегодня.

- По какой схеме планируете играть?

- 4-3-3 – одна любимых, но все зависит от футболистов, их качеств и уровня. Могу сказать, что тренировочный процесс будет подчинен и тому, чтобы определить расстановку. Нужно объяснить принципы игры, которые состоят из баланса атаки и обороны. (Вячеслав Короткин)