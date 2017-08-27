Олег Иванов: "Затяжка времени? Для победы все средства хороши!"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после победы над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что не является сторонником видеоповторов, несмотря на то, что гол грозненцев был забит после передачи из-за пределов поля. Он также добавил, что для победы можно и потянуть время в концовке.



– Нет осадка из-за того, что гол забит после передачи из-за пределов поля?



– Это футбол. Здесь судья не увидел. Наверное, для ЦСКА это плохо, – сказал Иванов. – Наверное, и для всего футбола. Но выиграли и выиграли.



– В связи с этим возникают вопросы о введении видеоповторов.



– Я не сторонник этого. Футбол потеряет свою драматичность.



– Были недовольны затяжкой времени в конце многие.



– ЦСКА взвинтил темп. Провел всего тридцать минут на поле – и то было тяжело. Так бывает. Недавно смотрел матч. "Рубин" с кем-то играл – тоже бывает, у ребят ноги сводит. И в чемпионате Италии у ребят сводит ноги. Для достижения результата все способы хороши.



– То есть затяжкой времени поступок Исмаэла не назовете?



– Он вернулся после реабилитации. У него мышечная травма. Видимо, спазм. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" // Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева