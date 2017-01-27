Олег Иванов: "Я покину "Терек"? Сначала надо поговорить с президентом"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов пока не готов обсуждать свое будущее. Он отметил, что для начала ему необходимо поговорить с президентом грозненского клуба, после чего наступит ясность. Напомним, что контракт Иванова с "Тереком" истекает в конце сезона. По данным "СЭ", 30-летний россиянин хочет покинуть Грозный.

– Действительно ли вы решили покинуть "Терек" летом?

– Пока преждевременно что-то говорить о своем будущем. Для начала нужно пообщаться с президентом клуба, после чего наступит ясность. (Сергей АСТАХОВ)

Иванов покинет "Терек" летом