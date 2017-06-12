Олег Иванов: "Впечатления от нового тренерского штаба позитивные"

Полузащитник "Ахмата" (бывший "Терек") Олег Иванов остался доволен первыми днями общения с новым тренерским штабом клуба. Этим летом команду возглавил Олег Кононов, ассистировать ему будут Михаил Галактионов, Альберто Бош, Мигель Гомила, Рамзан Цуцулаев и Даниэль Тудор.

- Отпуск я провел, можно сказать, в самолете, - рассказал Иванов в интервью клубной пресс-службе. - Летал в Самару, потом по новому контракту летал в Грозный, потому опять в Самару, в Москву. Плюс еще родителей навестил в Подмосковье. Семейный отдых получился, не удалось никуда выбраться.

Впечатления от нового штаба позитивные. Тренер объяснил нам свои требования, мы послушали, что он хочет. Будем стараться поднять на новый уровень игру. Надеемся, с новой игрой болельщик будет активнее ходить на стадион.