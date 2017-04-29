Олег Иванов: "Тяжеловато играть после такой паузы"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в перерыве матча 26-го тура против "Урала" отметил, что его команде не хватало движения до пропущенного. Для 30-летнего россиянина это первая игра в основном составе в 2017 году. После первого тайма счет равный - 1:1.

– У "Терека" было мало движения в средней линии, и из-за этого мяч медленно ходил, – сказал Иванов в эфире телеканала "Наш футбол". – Нужно было убыстрять игру, стараться играть в одно-два касания и все наладится.

Лично мне тяжеловато, конечно, после такой паузы, но что делать, нужно играть и набирать форму.

Трансляция матча "Терек" - "Урал"