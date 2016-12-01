Олег Иванов: "Терек" стремится попасть в еврокубки"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов отметил, что команда стремиться выполнить поставленную задачу попадания в еврокубки. По словам 30-летнего хавбека, грознецы должны прогрессировать и прибавлять в каждом матче.

– Перед "Тереком" стоит цель – попасть в еврокубки, и мы к ней стремимся, – приводят "Известия" слова Иванова. – В прошлом сезоне был сделан существенный шаг вперед, да и в позапрошлом команда показывала неплохой уровень. В этом году, может, где-то что-то потеряли в плане состава и игры. Даже сейчас мы не всегда показываем тот футбол, который демонстрировали в прошлом году. Нужно стремиться прибавлять в игровом плане.

– Что надо сделать "Тереку", чтобы удержаться в еврокубковой зоне и не повторить ошибок прошлого сезона?

– Нужно постоянно прогрессировать, улучшать свою игру. Летом к нам пришли новые футболисты, которые, считаю, уже усилили команду. Не думаю, что в этом сезоне произойдет что-то подобное. Сейчас у нас есть определенный запас прочности, в том числе за счет глубины скамейки. Этого как раз не хватило в прошлом сезоне.

В этом сезоне руководство клуба сделало серьезные финансовые вливания в команду, были куплены новые футболисты. В связи с этим были поставлены новые задачи. Для Чеченской Республики еврокубковые матчи станут большим событием. Было бы неплохо привезти в Грозный различные клубы Европы, пускай даже и не гранды. Да и вообще иметь конкретную задачу на сезон всегда интересней. Когда клуб барахтается в середине таблицы, занимает с 8-го по 10-е места – это не очень здорово. Теперь у "Терека" есть определенная задача, есть к чему стремиться.



