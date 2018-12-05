Олег Иванов: "Ребята сказали, что игра с "Енисеем" стала самой холодной в их карьере"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов отметил, что его команда настраивается на победу в ближайшем матче премьер-лиги с тульским "Арсеналом". Также он рассказал о своем наблюдении со стороны за предыдущей игрой грозненцев, которая состоялась в Красноярске при сильном морозе. Эту встречу Иванов пропускал.

– Настрой всегда один: мы хотим побеждать, выигрывать, – сказал Иванов в интервью пресс-службе "Ахмата". – Порадовать наших болельщиков. Тем более дома давно не выигрывали. Будем играть на победу. Дай Бог, все получится.

Конечно, следил за игрой с "Енисеем". До игры переписывался с нашим пресс-атташе, чтобы быть в курсе, состоится ли игра. Мне как профессионалу было видно, что мяч замерз, отскок не тот. Первый гол и случился из-за погодных факторов. В такую погоду вряд ли играл, но помню, что играл в Новосибирске. Тоже было около "минус 15". Пообщался с игроками. После игры ребята отогревались, оставили много эмоций. Говорят, что это был самый холодный матч в их жизни.