Олег Иванов: "Не буду мучить ни себя, ни "Терек", если почувствую, что не дотягиваю"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов подчеркнул, что его посещали мысли о завершении карьеры. При этом хавбек выразил надежду на то, что этого не произойдет в ближайшие несколько лет.

- Действительно, я задумывался о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу, - приводит ТАСС слова Иванова. - Но надеюсь, что это произойдет не в ближайшие несколько лет. Буду нужен "Тереку", закончу здесь. Буду чувствовать, что не дотягиваю до основного состава, то не буду мучить ни себя, ни команду. Если пойму, что не нужен никому в премьер-лиге, то завершу карьеру.

У "Терека" есть поступательное движение, мы прибавляем от игры к игре. Постараемся набрать как можно больше очков до большой паузы в чемпионате.

Я совру, если скажу, что не хочу сыграть за сборную. Конечно, хочу, но выбирает главный тренер. Наверное, сейчас он видит игроков сильнее меня. Пока у сборной было мало игр, все они разные - где-то хватает сыгранности, где-то нет. Команда строится, пока тяжело давать какую-то оценку.