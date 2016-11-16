09:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Иванов: "Может быть, закончу карьеру в "Тереке"

0
0
0

Полузащитник "Терека" Олег Иванов отметил, что если все будет хорошо с обсуждением нового контракта, то он продолжит выступать за грозненский клуб и может закончить карьеру в Чечне. 30-летний Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. Его действующий контракт истекает летом 2017 года.

- Скажу так - лед тронулся, наверное, в скором времени мы с руководством "Терека" поговорим и все обсудим, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Не совру, если скажу, что "Терек" для меня многое сделал. В первую очередь я выслушаю предложение здесь. Если все будет хорошо, то продолжу и, может быть, закончу (карьеру) тут.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161116/1112300196.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ