Олег Иванов: "Может быть, закончу карьеру в "Тереке"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов отметил, что если все будет хорошо с обсуждением нового контракта, то он продолжит выступать за грозненский клуб и может закончить карьеру в Чечне. 30-летний Иванов выступает за "Терек" с 2012 года. Его действующий контракт истекает летом 2017 года.

- Скажу так - лед тронулся, наверное, в скором времени мы с руководством "Терека" поговорим и все обсудим, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Не совру, если скажу, что "Терек" для меня многое сделал. В первую очередь я выслушаю предложение здесь. Если все будет хорошо, то продолжу и, может быть, закончу (карьеру) тут.