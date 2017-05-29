Олег Иванов: "Мое будущее? Нужно понять позицию "Терека"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов завтра прилетит в Грозный, где обсудит свое будущее с руководством клуба. Он отметил, что к нему из других команд никто не обращался. Напомним, что 30-летний хавбек выступает за "Терек" с 2012 года, а его контракт рассчитан до 31 мая 2017-го.

– У меня до 31 мая контракт с "Тереком". Завтра лечу в Грозный, будем обсуждать с руководством, – отметил Иванов.

– Продолжите карьеру в "Тереке"?

– Поговорим, нужно понять позицию клуба.

– Из других клубов предложения есть?

– Ко мне лично никто не обращался. Обо всем читаю в газетах. (Сергей АСТАХОВ)