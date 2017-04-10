Олег Иванов: "Интерес ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива"? Разговоры были, но до конкретики не дошло"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов готов завершить игровую карьеру в грозненском "Тереке" в случае, если ему поступит подобное предложение. Действующее соглашение Иванова с "Тереком" истекает по окончании сезона. В январе клуб объявил, что начнет переговоры по новому соглашению после зимних сборов, однако в начале марта игрок сообщил, что предложения пока не получал.

– Должны были поговорить в Грозном после сборов, но у меня окончательно проявился тонзиллит, – цитирует ТАСС Иванова. – Сейчас приеду – и будет разговор. Все-таки у меня хорошие отношения с руководством клуба и лично президентом. Я уверен в них, и они, думаю, уверены, что я не подпишу (контракт) ни с кем другим за их спиной; я просто не могу так поступить, "Терек" для меня многое сделал – помог вернуться в футбол после тяжелого периода.

Если будет предложение, готов был бы завершить карьеру в "Тереке", почему нет. Хороший клуб, для футбола все есть, болельщики любят команду и поддерживают ее.

Ближе к завершению карьеры все больше понимаешь, насколько любишь эту игру. На самом деле, буду играть, пока позволяет здоровье и приношу пользу, а если почувствую, что не попадаю в состав, не буду никого мучить и пойду дальше.

Интерес ЦСКА, "Спартака", "Локомотива" и "Трабзонспора"? Разговоры были по всем вариантам, о которых писали, но до конкретики не дошло. Если не дошло, значит, так и должно быть. Рад, что приношу пользу "Тереку".