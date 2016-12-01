Олег Иванов: "Если не поступит новых предложений, готов завершить карьеру"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью "Известиям" отметил, что спокойно относится к тому, что в последнее время не получает вызова в сборную России. По словам 30-летнего хавбека, он будет готов завершить карьеру, если ему не поступит никаких предложений от клубов.

— Не обидно, что в Грозном не удалось сыграть в составе сборной России?

— Нет. Чего мне обижаться? Мне же не 18 лет. Есть тренер, он выбирает футболистов, которых на данный момент считает находящимися в лучшей физической форме, в лучших кондициях. Может, еще по каким-то критериям. Нормальный процесс.

— Недавно вы сказали, что готовы завершить карьеру даже в 30 лет, если не поступит никаких предложений...

— Да, так и есть.

— Многие известные российские футболисты завершают карьеру раньше 35 лет. Например, Роман Широков, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и другие. Как думаете, почему так происходит?

— В первую очередь это зависит от человека. Я, наверное, не зарабатываю таких денег, как многие наши знаменитые футболисты, — не играл ни в "Зените", ни в ЦСКА, ни в "Спартаке", которые находятся в столицах. Люди привыкают к комфортным бытовым условиям, высоким зарплатам и, наверное, не хотят от этого отказываться, что-то менять. Поэтому и играют до последнего. У меня же чисто спортивный интерес. Если я знаю, что на меня рассчитывают в команде, и уверен, что могу приносить пользу клубу, то я буду играть. Если нет, то какой смысл и себя мучить, и клуб? Просто тренироваться, чтобы посидеть на скамейке или бороться за попадание в заявку? С таким же успехом я могу в Москве с друзьями в футбол поиграть.