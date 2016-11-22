Олег Иванов: "Если есть доказательства, давайте проверим, был ли матч "Урал" - "Терек" договорным"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что за время карьеры к нему ни разу не обращались по поводу участия в договорных матчах. Хавбек предложил рассмотреть обстоятельства игры 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:4), при условии наличия доказательств.

Напомним, встреча имела негативный резонанс в прессе, после чего "Терек" обратился в РФС "с просьбой инициировать объективное расследование игры с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи". После чего президент РФС Виталий Мутко дал поручение РФПЛ провести расследование.

- Почему "Терек" постоянно обвиняют в договорных матчах?

- Эта история продолжается года три. В этот раз, я думал, что уже все, не будет истории, и перед игрой не было ажиотажа. А после матча - раз и начинается какая-то ситуация, кто-то сдал, кто-то не сдал, не добежал. Если у вас есть доказательства, то давайте возьмем и проверим игру, какие проблемы? Нет никаких проблем. Я только за честный футбол. Если есть - да, давайте проверять тогда. Смысл просто так об этом писать, что взлетела там какая-то ставка? Я просто в этом не разбираюсь, и коэффициенты мне ребята объяснять пытались. Я вообще просто в этом не разбираюсь и не могу понять, как букмекерская контора может влиять на это, мне кажется, что это можно поднять искусственно.

- Вам на протяжении карьеры не приходилось отказываться от договорного матча?

- Может, мне повезло, или я такой человек, и люди меня знают - ко мне никогда никто не обращался в принципе. Видимо, знают о том, что я могу и послать или что-то более даже. Смысл на этом зарабатывать? Я получаю деньги на том, что могу выиграть. Я люблю этот вид спорта, если я выигрываю, то я зарабатываю. Смысл мне этим заниматься?

- Ольга Смородская говорит, что у нас не хватает политической воли, чтобы расследовать эти матчи. Могу предположить, что у нас такие разговоры всплывают, потому что ничего за этим не происходит. Сказал бы журналист такое, его бы привлекли или организовали расследование, пришла бы полиция ко всем, и потом было бы расследование настоящее.

- Я согласен. Я об этом и говорю. Если говорите, то по делу, как во дворе: "предъявляешь - отвечай за слова". Давайте будем расследовать, зачем это говорить. Вот проехала машина, так и я могу сказать, что он ее украл, а он остановится и скажет мне: "Ну, докажи".