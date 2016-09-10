Олег Иванов: "ЦСКА продавил "Терек" за счет класса"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов после поражения от ЦСКА (0:3) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему полностью понравился новый стадион армейцев, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Эта встреча стала первой официальной на "Арене ЦСКА".

– Какие у вас ощущения от игры и стадиона?

– Приятно, что в России появляются такие арены. Теперь будет собираться намного больше болельщиков, потому что сюда удобнее добираться, чем в Химки. К тому же, стадион приспособлен для хорошего просмотра футбола.

– Может, что-то не понравилось?

– Все отлично. И поле, и раздевалки.

– В чем главная причина такого счета?

– Армейцы продавили нас за счет класса.

– Траоре долго не мог забить, а в матче с "Тереком" он оформил дубль.

– Он и до этого матча здорово играл в чемпионате. Понятно, что ему где-то не хватало игровой практики, были не те кондиции. Но он в паузу хорошо поработал и на нас отстрелялся.

– Длительное отсутствие Рашида Рахимова из-за болезни как-то сказывалось на команде?

– Конечно, без главного тренера тяжеловато на дистанции.

– Перерыв на сборную не пошел "Тереку" на пользу?

– Да нет, работали. Проанализируем игру.