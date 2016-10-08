Олег Иванов: "Чечня готова к еврокубкам"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов подчеркнул, что на неудачный старт команды в этом сезоне повлиял ряд причин. Он также подчеркнул: перед грозненцами стоит задача попасть в еврокубки.

– В чем причины не самого удачного старта? - вопрос Иванову.

– Мелочей не бывает... Где-то недобежали, где-то "перебежали". Еще и главный тренер болел. И не забывайте, что от нас ушли Маурисиу, Кудряшов, Айссати, Аилтон, Рыбус. А у "Терека" не настолько укомплектованный состав, чтобы эти потери сразу компенсировать. Новичкам нужно время, чтобы вписаться, понять команду.

– При этом цели перед вами ставят амбициозные.

– Да, официальная задача – попасть в еврокубки. Раньше были только разговоры на эту тему, а теперь все серьезно.

– И как, по-вашему, Чечня готова принимать международные матчи?

– А почему нет? Скоро вот сборная в Грозном сыграет. Думаю, всем понравится. Люди в республике спортивные, чемпионов много. Борцов, боксеров в первую очередь. Нужно и футбол подтягивать. За те годы, что я в "Тереке", никогда не было никаких оскорблений, болельщики на личности не переходят. Зритель благодарный. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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