Олег Фоменко: "Вторые таймы "Краснодару" удаются лучше? Мы изматываем соперника"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы"​.

– Каждую игру "Краснодар" выходит с настроем победить, если будет первое место до зимней паузы, то это замечательно, но особого внимания этому не уделялось. Любая встреча важна, настраиваемся одинаково на всех. Неудачные первые таймы "быков"? С первых минут все команды находятся в оптимальном состоянии, благодаря контролю мяча и прессинга "Краснодар" изматывает соперника. Сегодня решили дать паузу хавбеку Шарлю Каборе. Ротация и лимит повлияли на выбор состава. "Уфа" очень сбалансированная и дисциплинированная команда, не могу назвать ее слабых сторон.

"Краснодар" – "Уфа": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 16.30 (мск).